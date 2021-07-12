Совет ЕС продлил экономические санкции против России, фото — ЭП

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Россия и дальше будет отвечать за агрессию в Украине. Главы МИД стран ЕС продлили на полгода секторальные экономические санкции против РФ.

Об этом говорится в заявлении, распространенном 12 июля в Брюсселе. Решение Рада приняла после оценки состояния выполнения минских соглашений на встрече 24−25 июня.

Экономические санкции ЕС против России продлевают на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза. Такие решения каждый раз базируются на основе оценки хода выполнения минских соглашений в соответствии с сообщениями стран-участниц «нормандского формата» — Германии и Франции.

Впервые Европа наказала Россию санкциями 31 июля 2014 года. Их ввели в год в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине.

Впоследствии эти меры усилили в сентябре 2014 года. На заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией минских соглашений.

С учетом того, что эти планы не сбылись, Совет ЕС продлил экономические санкции до 31 июля 2016 года. С июля 2016 года это ограничительные меры продлевались через каждые шесть месяцев.

Экономические санкции ЕС против РФ включают:

ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

ограничение доступа России к отдельным, имеющих стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Кроме экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на оккупацию Крыма и Севастополя.