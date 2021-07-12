Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії, фото — ЄП

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Ракурс

Росія й далі відповідатиме за агресію в Україні. Глави МЗС країн ЄС продовжили на півроку секторальні економічні санкції проти РФ.

Про це йдеться у заяві, поширеній 12 липня в Брюсселі. Рішення Рада ухвалила після оцінки стану виконання мінських угод на зустрічі 24−25 червня.

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжують на кожні півроку після політичних рішень самітів Євросоюзу. Такі рішення щоразу базуються на основі оцінки ходу виконання мінських угод відповідно повідомлень країн-учасниць «нормандського формату» — Німеччини і Франції.

Постанова має юридичний характер, після її опублікування продовження санкцій набуває чинності.

Вперше Європа покарала Росію санкціями 31 липня 2014 року. Їх запровадили на рік у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні.

Згодом ці заходи посилили у вересні 2014 року. На засіданні 19 березня 2015 року Європейський рада прийняла рішення зв’язати терміни дії економічних санкцій з повною реалізацією мінських угод.

З урахуванням того, що ці плани не збулися, Рада ЄС продовжила економічні санкції до 31 липня 2016 року. З липня 2016 року це обмежувальні заходи продовжувалися кожні шість місяців.

Економічні санкції ЄС проти РФ включають:

обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п’яти російських фінансових установ з мажоритарною часткою держави в статутному капіталі, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній;

експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю;

введення заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії;

обмеження доступу Росії до окремих, що мають стратегічне значення технологій та послуг, які можуть використовуватися для розробки і видобутку нафти.

Крім економічних санкцій, щодо Росії діють інші обмежувальні заходи ЄС як реакція на окупацію Криму і Севастополя.

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