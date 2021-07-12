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Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії, фото — ЄП
Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії — деталіhttps://racurs.ua/ua/n157294-rada-ies-prodovjyla-ekonomichni-sankciyi-proty-rosiyi-detali.htmlРакурс
Росія й далі відповідатиме за агресію в Україні. Глави МЗС країн ЄС продовжили на півроку секторальні економічні санкції проти РФ.
Про це йдеться у заяві, поширеній 12 липня в Брюсселі. Рішення Рада ухвалила після оцінки стану виконання мінських угод на зустрічі 24−25 червня.
Економічні санкції ЄС проти Росії продовжують на кожні півроку після політичних рішень самітів Євросоюзу. Такі рішення щоразу базуються на основі оцінки ходу виконання мінських угод відповідно повідомлень країн-учасниць «нормандського формату» — Німеччини і Франції.
Постанова має юридичний характер, після її опублікування продовження санкцій набуває чинності.
Вперше Європа покарала Росію санкціями 31 липня 2014 року. Їх запровадили на рік у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні.
Згодом ці заходи посилили у вересні 2014 року. На засіданні 19 березня 2015 року Європейський рада прийняла рішення зв’язати терміни дії економічних санкцій з повною реалізацією мінських угод.
З урахуванням того, що ці плани не збулися, Рада ЄС продовжила економічні санкції до 31 липня 2016 року. З липня 2016 року це обмежувальні заходи продовжувалися кожні шість місяців.
Економічні санкції ЄС проти РФ включають:
- обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п’яти російських фінансових установ з мажоритарною часткою держави в статутному капіталі, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній;
- експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю;
- введення заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії;
- обмеження доступу Росії до окремих, що мають стратегічне значення технологій та послуг, які можуть використовуватися для розробки і видобутку нафти.
Крім економічних санкцій, щодо Росії діють інші обмежувальні заходи ЄС як реакція на окупацію Криму і Севастополя.
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