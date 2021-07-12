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Бердянськ зіткнувся із нашестям медуз

Нашестя медуз зіпсувало відпочинок у Бердянську (ВІДЕО)

12 лип 2021, 11:56
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Навала медуз спостерігається сьогодні, 12 липня, на пляжах Бердянська.

В результаті, попри заповнені туристами пляжі, мало хто купається в морі, повідомляє видання «Обозреватель» з посиланням на очевидців, багато з яких скаржаться на зіпсований відпочинок.

За словами очевидців, туристи наважуються лише заходити по коліно у воду.

На квадратний метр по п’ять штук таких. Це жах, і це тільки на березі, — наголосив один із очевидців. — Якщо є матрац, то нормально, а так особливо не поплаваєш.

Варто додати, що цьогоріч відпочивальники на українських курортах стикаються з низкою неприємностей, спровокованих природними явищами.

Так, у червні поблизу Одеси «зацвіло» Чорне море — сприятливі умови (тепла вода, низька солоність та потрапляння великої кількості органічних речовин у води внаслідок сильних злив на узбережжі) посприяли розмноженню ціанобактерії Aphanizomenon flos-aquae.

Джерело: «Обозреватель»


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