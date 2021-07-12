Електросамокати визнають транспортними засобами. Фото: uainfo.org

https://racurs.ua/ua/n157292-elektrosamokaty-vyznaut-transportnymy-zasobamy.html

Ракурс

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 5731, який передбачає внесення змін до правил дорожнього руху (ПДР).

Депутати пропонують віднести до учасників дорожнього руху осіб, які пересуваються на самобалансуючих транспортних засобах, обладнаних електродвигунами (електросамокати, сігвей, сегвіли, гіроскутери). Керувати ними дозволять лише особам, які досягли 16 років.

Також заборонять їздити на електросамокатах тротуарами: їзда буде дозволена тільки велосипедними доріжками, а в разі їхньої відсутності — по краю проїзної частини, вулиці чи узбіччі.

Обов’язковим також стане використання шоломів і обладнання електросамокатів фарами. Користувачі самобалансуючих транспортних засобів повинні будуть дотримуватися правил дорожнього руху і нести відповідальність за їхнє порушення.

Варто зазначити, що українські суди вже визнали електросамокати транспортним засобом. Йдеться про вирок Шевченківського районного суду міста Запоріжжя у справі № 336/7734/20. Людину, яка не впоравшись з керуванням електросамокату, завдала тілесних ушкоджень пішоходу, було визнано винною в порушенні ПДР.