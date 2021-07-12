Электросамокаты признают транспортными средствами. Фото: uainfo.org

https://racurs.ua/n157292-elektrosamokaty-priznaut-transportnymi-sredstvami.html

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5731, предусматривающий внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД).

Депутаты предлагают отнести к участникам дорожного движения лиц, которые передвигаются на самобалансирующих транспортных средствах, оборудованных электродвигателями (электросамокаты, сигвей, сегвилы, гироскутеры). Управлять ими разрешат только лицам, достигшим 16 лет.

Также запретят ездить на электросамокатах по тротуарам: езда будет разрешена только по велосипедным дорожкам, а в их отсутствие — по краю проезжей части, улице или обочине.

Обязательным также станет использование шлемов и оборудование электросамокатов фарами. Пользователи самобалансирующих транспортных средств должны будут придерживаться правил дорожного движения и нести ответственность за их нарушение.

Стоит отметить, что украинские суды уже признали электросамокаты транспортным средством. Речь идет о приговоре Шевченковского районного суда города Запорожья по делу № 336/7734/20. Человека, который не справившись с управлением электросамокатом, нанес телесные повреждения пешеходу, было признано виновным в нарушении ПДД.