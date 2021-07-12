Нашествие медуз испортило отдых в Бердянске (ВИДЕО)https://racurs.ua/n157293-nashestvie-meduz-isportilo-otdyh-v-berdyanske-video.htmlРакурс
Нашествие медуз наблюдается сегодня, 12 июля, на пляжах Бердянска.
В результате, несмотря на заполнены туристами пляжи, мало кто купается в море, сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на очевидцев, многие из которых жалуются на испорченный отдых.
По словам очевидцев, туристы отваживаются только заходить по колено в воду.
На квадратный метр по пять штук таких. Это ужас, и это только на берегу, — отметил один из очевидцев. — Если есть матрас, то нормально, а так особо не поплаваешь.
Стоит добавить, что в этом году отдыхающие на украинских курортах сталкиваются с рядом проблем, спровоцированных природными явлениями.
Так, в июне вблизи Одессы «зацвело» Черное море — благоприятные условия (теплая вода, низкая соленость и попадание большого количества органических веществ в воду вследствие сильных ливней на побережье) способствовали размножению цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae.
Источник: «Обозреватель»