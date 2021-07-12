Бердянск столкнулся с нашествием медуз, фото:

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Нашествие медуз наблюдается сегодня, 12 июля, на пляжах Бердянска.

В результате, несмотря на заполнены туристами пляжи, мало кто купается в море, сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на очевидцев, многие из которых жалуются на испорченный отдых.

По словам очевидцев, туристы отваживаются только заходить по колено в воду.

На квадратный метр по пять штук таких. Это ужас, и это только на берегу, — отметил один из очевидцев. — Если есть матрас, то нормально, а так особо не поплаваешь.

Стоит добавить, что в этом году отдыхающие на украинских курортах сталкиваются с рядом проблем, спровоцированных природными явлениями.

Так, в июне вблизи Одессы «зацвело» Черное море — благоприятные условия (теплая вода, низкая соленость и попадание большого количества органических веществ в воду вследствие сильных ливней на побережье) способствовали размножению цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae.

Источник: «Обозреватель»