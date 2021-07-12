Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n157325-zelenskyy-vymagaie-posylyty-tysk-na-rosiu-i-klyche-ssha-na-dopomogu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, закликав лідерів Німеччини і Франції натиснути на Росію, щоби її керівники погодилися на зустріч у нормандському форматі та завершили війну на Донбасі.

За його словами, завершення війни на Донбасі бойкотує Росія. Таку заяву Зеленський зробив під час брифінгу в Німеччині.

Так, український лідер розповів, що вважає прекрасним проект кластерів, який готувала німецька сторона спільно з французькою, але російська сторона досі не акцептувала ці кроки закінчення війни на Донбасі.

Зеленський наголосив, що хоче залучити Сполучені Штати Америки (США) до переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Наразі український лідер ще не встиг обговорити питання залучення США до нормандського формату з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, але це в планах його візиту до Берліну.

Я хотів би, щоби США допомагали нам у питанні мирного врегулювання на Донбасі. Це буде в нормандському форматі, якщо учасники будуть «За», або це буде в іншому форматі. Це питання перемовин. У мене буде зустріч із Байденом, я також буду підіймати це питання, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 11−12 липня президент України перебуває із важливим офіційним візитом у Німеччині. Володимир Зеленський зустрінеться із канцлером ФРН Ангелою Меркель. Ці переговори на тлі закінчення ери Меркель на чолі ФРН матимуть надзвичайно важливе значення для України.

Експерти вважають, що Зеленський у Берліні складатиме кілька іспитів. А екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін називає зустріч із Меркель моментом істини для Зеленського.