Дитину підстрелили на Житомирщині. Фото: УСИ

https://racurs.ua/ua/n157326-dytynu-pidstrelyly-na-jytomyrschyni-strilcem-vyyavyvsya-drug-batka.html

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9-річного хлопчика підстрелили на Житомирщині сьогодні, 12 липня. Інцидент трапився в місті Новоград-Волинський.

До лікарні райцентру хлопчика доставили з попереднім діагнозом «наскрізне вогнепальне поранення спини». Про це повідомляє прес-служба поліції в Житомирській області.

Дитина перебуває в тяжкому стані, її поклали до реанімації та надають необхідну допомогу. У лікарню негайно виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи Новоград-Волинського районного відділу.

За інформацією правоохоронців, подія нібито відбувалася на березі місцевої річки. Однак згодом з’ясувалося, що ця інформація є неправдивою. Згодом поліцейські провели обшуки за місцем проживання хлопчика і виявили докази того, що дитина була поранена в будинку.

З місця події поліцейські вилучили кулю калібром 9 мм та інші речові докази. Їм вдалося встановити, що до завдання дитині вогнепального поранення причетний житель Києва. Чоловік є чинним військовослужбовцем та знайомим батька, який приїхав напередодні. Обставини інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Київщині 15-річна школярка застрелила товариша, роблячи знімок для соцмереж.