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Свято завтра. Фото: УНІАН
13 липня — яке свято відзначають та хто святкує імениниhttps://racurs.ua/ua/n157327-13-lypnya-yake-svyato-vidznachaut-ta-hto-svyatkuie-imenyny.htmlРакурс
13 липня відзначають свято Дванадцяти апостолів — учнів Христа, найбільш наближених до нього. У наших предків це був день вшанування літа, що ставало найбільш спекотним у цю пору.
У цей день не можна злитися і сваритися, ображатися і пліткувати, адже це день прощення і примирення. А ще, краще не призначати сьогодні зустрічі в першій половині дня, інакше вони погано закінчаться.
У свято 12 апостолів заведено згадувати людей, які першими повірили в Христа й пішли за ним. Імена 12 учнів Ісуса — Петро і його брат Андрій, Яків Зеведеїв і його брат Іван, Пилип, Варфоломій, Фома, Матвій, Яків Алфеїв, Тадей (Юда Яковів), Симон Зилот і Матфій.
12 найближчих учнів були поруч із сином Божим до кінця його земного шляху і продовжили нести вчення Христа, не засумнівавшися у них ні на мить. У цей день також згадують про слабкість Петра, яку він проявив, коли тричі відрікся від Христа, і зраду Юди.
День ангела святкують:
- Андрій;
- Іван;
- Петро;
- Пилип.
Народні примети:
- Якщо зозуля продовжує кувати, то літо буде довгий і тепле;
- З цього дня літо котиться зимі назустріч;
- Хмари жовті як мідь — до дощу;
- Білі хмари проти вітру підіймаються — до дощу, за вітром йдуть — до тепла;
- Вранці випала роса — до сонячної погоди, нема роси — чекай опадів.
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