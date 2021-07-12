Свято завтра. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n157327-13-lypnya-yake-svyato-vidznachaut-ta-hto-svyatkuie-imenyny.html

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13 липня відзначають свято Дванадцяти апостолів — учнів Христа, найбільш наближених до нього. У наших предків це був день вшанування літа, що ставало найбільш спекотним у цю пору.

У цей день не можна злитися і сваритися, ображатися і пліткувати, адже це день прощення і примирення. А ще, краще не призначати сьогодні зустрічі в першій половині дня, інакше вони погано закінчаться.

У свято 12 апостолів заведено згадувати людей, які першими повірили в Христа й пішли за ним. Імена 12 учнів Ісуса — Петро і його брат Андрій, Яків Зеведеїв і його брат Іван, Пилип, Варфоломій, Фома, Матвій, Яків Алфеїв, Тадей (Юда Яковів), Симон Зилот і Матфій.

12 найближчих учнів були поруч із сином Божим до кінця його земного шляху і продовжили нести вчення Христа, не засумнівавшися у них ні на мить. У цей день також згадують про слабкість Петра, яку він проявив, коли тричі відрікся від Христа, і зраду Юди.

День ангела святкують:

Андрій;

Іван;

Петро;

Пилип.

Народні примети: