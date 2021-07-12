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Ракурс
Свято завтра. Фото: УНІАН

13 липня — яке свято відзначають та хто святкує іменини

12 лип 2021, 22:26
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13 липня відзначають свято Дванадцяти апостолів — учнів Христа, найбільш наближених до нього. У наших предків це був день вшанування літа, що ставало найбільш спекотним у цю пору.

У цей день не можна злитися і сваритися, ображатися і пліткувати, адже це день прощення і примирення. А ще, краще не призначати сьогодні зустрічі в першій половині дня, інакше вони погано закінчаться.

У свято 12 апостолів заведено згадувати людей, які першими повірили в Христа й пішли за ним. Імена 12 учнів Ісуса — Петро і його брат Андрій, Яків Зеведеїв і його брат Іван, Пилип, Варфоломій, Фома, Матвій, Яків Алфеїв, Тадей (Юда Яковів), Симон Зилот і Матфій.

12 найближчих учнів були поруч із сином Божим до кінця його земного шляху і продовжили нести вчення Христа, не засумнівавшися у них ні на мить. У цей день також згадують про слабкість Петра, яку він проявив, коли тричі відрікся від Христа, і зраду Юди.

День ангела святкують:

  • Андрій;
  • Іван;
  • Петро;
  • Пилип.

Народні примети:

  • Якщо зозуля продовжує кувати, то літо буде довгий і тепле;
  • З цього дня літо котиться зимі назустріч;
  • Хмари жовті як мідь — до дощу;
  • Білі хмари проти вітру підіймаються — до дощу, за вітром йдуть — до тепла;
  • Вранці випала роса — до сонячної погоди, нема роси — чекай опадів.

Джерело: Ракурс


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