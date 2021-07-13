Аналог TikTok від Google з’явився у YouTube

https://racurs.ua/ua/n157328-analog-tiktok-vid-google-z-yavyvsya-u-youtube.html

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YouTube Shorts запрацював в Україні в додатку на сайті відеохостингу інтернет-гіганта Google. Таким чином YouTube запустив свій аналог соцмережі TikTok.

Про це пише Engadget.

Загалом сервіс доступний для користування у близько 100 країнах. На період тестування усі охочі мали змогу переглядати короткі відео, а тепер користувачам відкрили доступ до інструментів для створення та редагування відеороликів.

Робота сервісу подібна до TikTok — усі відео можна лайкати, поширювати та коментувати. Перехід між відео відбувається свайпом вгору. Проте YouTube Shorts дозволяє також поставити негативну реакцію — дизлайк.

Нагадаємо, торік 5 серпня соцмережа Instagram запустила додаток Reels, який дозволяє користувачам записувати короткі відеокліпи з аудіосупроводом. Згодом у вересні відеохостинг YouTube оголосив про запуск сервісу 15-секундних відеороликів.