Чи можна змішувати вакцини від коронавірусу, вказала ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n157329-chy-mojna-zmishuvaty-vakcyny-vid-koronavirusu-vkazala-vooz.html

Ракурс

Чи можна змішувати вакцини від коронавірусу різних виробників, вказала Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) у відповідь на практику комбінації препаратів імунопрофілактики у Канаді і Таїланді.

ВООЗ назвала рішення влади Бангкока «небезпечною тенденцією», оскільки даних про вплив «коктейлю» різних вакцин на організм людини мало. Про це під час брифінгу повідомила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан, пише Reuters.

Це трохи небезпечна тенденція. Ми перебуваємо в зоні відсутності даних і доказів, що стосуються змішування вакцин. Ситуація в країнах буде хаотичною, якщо громадяни почнуть вирішувати, коли і хто прийматиме другу, третю і четверту дозу, — зазначила Свамінатан.

Раніше у червні Канадський національний дорадчий комітет з імунізації порадив мешканцям країни за необхідності «змішувати» препарати від коронавірусу при першому і другому щепленні. Йдеться про поєднання вакцин британсько-шведського виробника AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech виробництва США і Німеччини або американської вакцини Moderna. Канадцям, які встигли вакцинуватися препаратом AstraZeneca, можуть зробити друге щеплення препаратами Pfizer і Moderna без застережень щодо негативного впливу на здоровʼя. Водночас у Таїланді дозволили змішувати китайську вакцину Sinovac з AstraZeneca.

Європейський регулятор також допустив, що змішування COVID-вакцин є безпечним і ефективним. Там пояснили це тим, що усі існуючі вакцини працюють однаково — стимулюють імунну відповідь організму на спайковий білок коронавірусу.

Джерело: Reuters