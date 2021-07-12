COVID-сертифікати у смартфоні – МЗС очікує узгодження Єврокомісії, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n157303-covid-sertyfikaty-u-smartfoni-ukrayina-na-pauzi.html

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Цифрові сертифікати про повну вакцинацію від коронавірусу допоможуть українцям для здійснення зарубіжних поїздок після того, як його визнають інші країни Євросоюзу.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ 12 липня.

Наразі сертифікати доступні в додатку «Дія», триває їхнє тестування громадянами, які отримали дві дози дозволених в Україні вакцин від коронавірусу.

В МЗС відповіли на численні питання, які стосуються виїзду за кордон. Зокрема, повідомляється, що в Україні запроваджено два сертифікати — міжнародний для подорожей (почне діяти після завершення процедури визнання) і внутрішній для використання в Україні. Він стане в нагоді для відвідування масових заходів.