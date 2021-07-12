COVID-сертификаты в смартфоне — Украина на паузеhttps://racurs.ua/n157303-covid-sertifikaty-v-smartfone-ukraina-na-pauze.htmlРакурс
Цифровые сертификаты о полной вакцинации от коронавируса помогут украинцам в осуществлении зарубежных поездок после того, как их признают другие страны Евросоюза.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел 12 июля.
Сейчас сертификаты доступны в приложении «Дія», продолжается их тестирование гражданами, получившими две дозы разрешенных в Украине вакцин от коронавируса.
В МИД ответили на многочисленные вопросы, касающиеся выезда за границу. В частности, сообщается, что в Украине введено два сертификата — международный для путешествий (начнет действовать после завершения процедуры признания) и внутренний для использования в Украине. Он пригодится для посещения массовых мероприятий.
Мы уже запустили бета-тестирование цифровых COVID-сертификатов в приложении «Дія». В ближайшее время будет проведена оценка готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего состоится официальная оценка от специалистов Еврокомиссии и процесс подписания соглашений, — сообщили в МИД.