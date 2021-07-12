Во время драки в парламенте Грузии, скриншот видео

https://racurs.ua/n157302-bunt-jurnalistov-draka-v-parlamente-proizoshla-v-gruzii-video.html

Ракурс

В Грузии в парламенте страны сегодня, 12 июля, произошла драка, после этого я как в помещение ворвались оппозиционные журналисты и гражданские активисты.

Журналисты, которые требуют отставки правительства, прорвали охраны парламента и вошли в здание. Их поддержали оппозиционные депутаты, заявившие, что выписали журналистам пропуска для посещения парламента. Об этом сообщает издание «Новости — Грузия».

Отмечается, что на входе произошло несколько столкновений, в которых, в частности, пострадал основатель оппозиционного телеканала «Пиввели» Вато Церетели.

В самом здании парламента места спикера заняли депутаты от оппозиции и лидер общественных активистов Елена Хоштария. Они вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза и потребовали отставки правительства.

В результате пленарное заседание парламента было сорвано.

Отмечается, что в фойе парламента перманентно происходит драка между журналистами и охраной.

В Грузии продолжаются акции протеста, спровоцированные смертью телеоператора Александра Лашкарава, которого 5 июля избили во время акции против запланированного в Тбилиси ЛГБТ-марша.

В целом тогда пострадали около 48 корреспондентов и телеоператоров.

Из-за этих событий участники акций требуют отставки правительства.

Источник: «Новости — Грузия»