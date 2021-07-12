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Ракурс
Під час бійки в парламенті Грузії, скріншот відео

Бунт журналістів — бійка в парламенті сталася у Грузії (ВІДЕО)

12 лип 2021, 14:22
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У Грузії в парламенті країни сьогодні, 12 липня, сталася бійка, після того я як у приміщення увірвалися опозиційні журналісти та громадянські активісти.

Журналісти, які вимагають відставки уряду, прорвали охорони парламенту та увійшли в будівлю. Їх підтримали опозиційні депутати, які заявили, що виписали журналістам пропуску для відвідування парламенту. Про це повідомляє видання «Новини — Грузія».

Зазначається, що на вході відбулося кілька сутичок, в яких, зокрема, постраждав засновник опозиційного телеканалу «Піввелі» Вато Церетелі.

У самій будівлі парламенту місця спікера зайняли депутати від опозиції та лідер громадських активістів Олена Хоштарія. Вони вивісили на трибуні прапори Грузії та Євросоюзу та зажадали відставки уряду.

В результаті пленарне засідання парламенту було зірвано.

Зазначається, що у фойє парламенту перманентно відбувається бійка між журналістами і охороною.

У Грузії тривають протестні акції, спровоковані смертю телеоператора Олександра Лашкарава, якого 5 липня побили під час акції проти запланованого в Тбілісі ЛГБТ-маршу.

Загалом тоді постраждали близько 48 кореспондентів і телеоператорів.

Через ці події учасники акцій вимагають відставки уряду.

Джерело: «Новини — Грузія»


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