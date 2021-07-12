Генералу Павловскому избрали меру пресечения – подробности. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/n157301-generalu-pavlovskomu-izbrali-meru-presecheniya-podrobnosti.html

Ракурс

Игорю Павловскому, бывшему заместителю министра обороны, избрали меру пресечения.

Суд арестовал мужчину с возможностью выйти под залог в размере 500 млн грн, пишет издание «Прямой».

Генерал Павловский — один из ключевых командующих обороной Мариуполя в 2014 году, за что против него возбуждено несколько уголовных дел в России. Государственное бюро расследований подозревает бывшего заместителя министра обороны в заговоре и организации снабжения армии в 2016—2018 годах военной техники низкого качества.

Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые, как считают следователи ГБР, не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины.

По подсчетам ГБР, такие действия повлекли причинение ущерба государству на более 475 млн грн. Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает от семи до десяти лет заключения. Сам Игорь Павловский все эти обвинения отрицает.

В конце 2017 года он уже попадал в поле зрения правоохранителей, работая заместителем министра обороны. Детективы НАБУ задержали его и через суд добились домашнего ареста. Тогда Игорь Павловский доказывал отсутствие состава преступления в своих действиях.

Это дело до сих пор не завершена. Во время судебного следствия сумма, которую инкриминировали как необоснованные расходы из госбюджета, уменьшилась с 149 млн грн до 58 млн грн. С октября 2019 года она находится в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Источник: «Прямой»