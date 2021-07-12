Генералу Павловському обрали запобіжний захід – подробиці. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/ua/n157301-generalu-pavlovskomu-obraly-zapobijnyy-zahid-podrobyci.html

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Ігорю Павловському, колишньому заступнику міністра оборони, обрали запобіжний захід.

Суд заарештував чоловіка з можливістю вийти під заставу в розмірі 500 млн грн, пише видання «Прямий».

Генерал Павловський — один з ключових командувачів обороною Маріуполя у 2014 році, за що проти нього порушено кілька кримінальних справ у Росії. Державне бюро розслідувань підозрює колишнього заступника міністра оборони у змові та організації постачання армії у 2016−2018 роках військової техніки низької якості.

Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які, як вважають слідчі ДБР, не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах України.

За підрахунками ДБР, такі дії призвели до заподіяння збитків державі на понад 475 млн грн. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до десяти років ув’язнення. Сам Ігор Павловський усі ці звинувачення заперечує.

Наприкінці 2017 року він вже потрапляв у поле зору правоохоронців, працюючи заступником міністра оборони. Детективи НАБУ затримали його і через суд домоглися домашнього арешту. Тоді Ігор Павловський доводив відсутність складу злочину у своїх діях.

Ця справа досі не завершена. Під час судового слідства сума, яку інкримінували як необґрунтовані витрати із держбюджету, зменшилася зі 149 млн грн до 58 млн грн. З жовтня 2019 року вона перебуває у Вищому антикорупційному суді України.

Джерело: «Прямий»