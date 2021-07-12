Что надо знать о путешествиях за границу – отвечает МИД. Фото: poihaluznamu.com

https://racurs.ua/n157298-chto-nado-znat-o-puteshestviyah-za-granicu-otvechaet-mid.html

Ракурс

Как выехать за границу по делам или на отдых, объяснили в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины.

Список самых распространенных вопросов опубликовали на сайте ведомства.

Есть ли возможность попасть в страну, если въезд запрещен на время пандемии? Какие есть исключения?

Несмотря на запрет въезда в определенную страну могут быть предусмотрены исключения для категорий граждан. Проверить категории граждан, которым несмотря на запрет можно попасть в конкретную страну, можно на портале МИД по ссылке в разделе «Интерактивная карта мира».

Что делать, если правила изменятся во время моего пребывания в стране и за рубежом? Смогу ли я вернуться?

Гражданин Украины имеет право вернуться в Украину при любых обстоятельствах. В случае чрезвычайных ситуаций вы сможете обратиться на соответствующие «горячие линии» украинских посольств и консульств за рубежом (полный перечень с контактами можно найти здесь).

В то же время МИД рекомендует перед каждой поездкой зарегистрировались в системе «Друг», это упростит связь с вами в случае кризисной ситуации.

Для въезда в страну необходимо свидетельство о вакцинации от COVID-19. Где можно проверить перечень утвержденных в этой стране вакцин?

В случае, если въезд граждан Украины в соответствующую страну возможен при предъявлении международного свидетельства о вакцинации от COVID-19, информация о перечне признанных вакцин размещается на портале МИД по ссылке.

Где делать ПЦР-тест перед вылетом, чтобы он был принят в другой стране?

Сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, зарегистрированной в Украине в соответствии с действующим законодательством, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код и перевод на определенный страной назначения иностранный язык, обычно английский.

С перечнем верифицированных Минздравом лабораторий Украины, тестирующих на COVID-19 методом ПЦР, можно ознакомиться на веб-сайте Центра общественного здоровья.

Могу ли я свободно путешествовать со свидетельством о вакцинации от COVID-19?

Каждая страна устанавливает свои правила для въезда. Рекомендуем перед поездкой ознакомиться с соответствующими инструкциями на портале МИД для избегания возможных осложнений или недоразумений.

Если я вакцинирован, то тест перед поездкой делать не надо?

Пока не существует единого алгоритма, в каждой стране существуют свои правила въезда. С соответствующими требованиями каждой конкретной страны рекомендуем ознакомиться на портале МИД по ссылке.

Я получил (а) первую дозу вакцины Covishield, а вторую — корейской AstraZeneca. Могу ли я въехать в страны Шенгенской зоны?

Европейская комиссия работает над общей позицией, но пока государства-члены только начали процесс национальных консультаций, в том числе в вопросе, какие категории вакцин признавать для пересечения границы.

Когда в Украине заработают цифровые COVID-сертификаты? Как их получить? Какая информация будет в них содержаться?

Сейчас ввели два вида сертификата: международный для путешествий (начнет действовать после завершения процедуры признания) и внутренний для использования внутри страны, например, посещение массовых мероприятий.

В ближайшее время будет проведена оценка готовности к признанию сертификатов странами-членами ЕС, после чего состоится официальная оценка от специалистов Еврокомиссии и процесс заключения международных соглашений.

Напомним, недавно в Украине заработал бот в телеграме, который информирует об изменениях правил въезда в разные страны во время пандемии коронавируса. Corona.Travel.Bot берет официальные данные с сайта Министерства иностранных дел Украины.