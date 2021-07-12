Що треба знати про подорожі за кордон — відповідає МЗС. Фото: poihaluznamu.com

https://racurs.ua/ua/n157298-scho-treba-znaty-pro-podoroji-za-kordon-vidpovidaie-mzs.html

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Як виїхати за кордон у справах або на відпочинок, пояснили в Міністерстві закордонних справ (МЗС) України.

Список найпоширеніших запитань опублікували на сайті відомства.

Чи є можливість потрапити в країну, до якої в’їзд заборонений на час пандемії? Які є винятки?

Попри заборону в’їзду у певну країну можуть бути передбачені винятки для категорій громадян. Перевірити категорії громадян, яким попри заборону можна потрапити у конкретну країну, можна на порталі МЗС за посиланням у розділі «Інтерактивна мапа світу».

Що робити, якщо правила зміняться під час мого перебування в країні за кордоном? Чи зможу я повернутися?

Громадянин України має право повернутись в Україну за будь-яких обставин. У разі надзвичайних ситуацій ви зможете звернутись на відповідні «гарячі лінії» українських посольств і консульств за кордоном (повний перелік з контактами можна знайти тут).

Водночас МЗС рекомендує перед кожною поїздкою зареєструвались в системі «Друг», це спростить зв’язок з вами у випадку кризової ситуації.

Для в’їзду в країну необхідне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19. Де можна перевірити перелік затверджених в цій країні вакцин?

У разі, якщо в’їзд громадян України до відповідної держави можливий за умови пред’явлення міжнародного свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, інформація щодо переліку визнаних вакцин розміщується на порталі МЗС за посиланням.

Де робити ПЛР-тест перед вильотом, щоб він був прийнятий в іншій країні?

Сертифікат ПЛР-тесту має бути виданий лабораторією, зареєстрованою в Україні відповідно до чинного законодавства, та має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код та переклад на визначену країною призначення іноземну мову, зазвичай англійську.

З переліком верифікованих МОЗ лабораторій України, що тестують на COVID-19 методом ПЛР, можна ознайомитись на веб-сайті Центру громадського здоров’я.

Чи можу я вільно подорожувати зі свідоцтвом про вакцинацію від COVID-19?

Кожна країна встановлює свої правила для в’їзду. Рекомендуємо перед поїздкою ознайомитись з відповідними інструкціями на порталі МЗС для уникнення можливих ускладнень чи непорозумінь.

Якщо я вакцинований, то тест перед поїздкою робити не треба?

Наразі не існує єдиного алгоритму, у кожній країні існують свої правила в’їзду. З відповідними вимогами кожної конкретної країни рекомендуємо ознайомитись на порталі МЗС за посиланням.

Я отримав (ла) першу дозу вакцини Covishield, а другу — корейської AstraZeneca. Чи можу я в’їхати в країни Шенгенської зони?

Європейська комісія працює над спільною позицією, але наразі держави-члени лише розпочали процес національних консультацій, в тому числі в питанні, які категорії вакцин визнавати для перетину кордону.

Коли запрацюють в Україні цифрові COVID-сертифікати? Як їх отримати? Яка інформація буде в них міститися?

Наразі запроваджено два види сертифікату: міжнародний для подорожей (почне діяти після завершення процедури визнання) та внутрішній для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.

Найближчим часом буде проведена оцінка готовності до визнання сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого відбудеться офіційна оцінка від спеціалістів Єврокомісії та процес укладання міжнародних угод.

Нагадаємо, нещодавно в Україні запрацював бот у телеграмі, який інформує про зміни правил в’їзду до різних країн під час пандемії коронавірусу. Corona.Travel.Bot бере офіційні дані з сайту Міністерства закордонних справ України.