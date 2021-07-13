Сома-гіганта спіймали у Дніпрі

https://racurs.ua/ua/n157331-soma-giganta-spiymaly-u-dnipri-foto.html

Ракурс

Сома-гіганта спіймали у Дніпрі. Риба виявилася більшою за рибалку. Мешканець Дніпра Павло Мосейчук оприлюднив фото з велетенським сомом на власній Фейсбук-сторінці.

Виявити сома вдалося під час підводного полювання в річці Дніпро. Мосейчук вказав, що з’їздив на полювання вранці перед роботою. Згодом він констатував, що «ранок починається не з кави». На фото видно, що тримати улов досить нелегко. Голова сома була більшою ніж у рибалки. За словами Мосейчука, риба піде на стейки.

Нагадаємо, соми — прісноводні річкові риби, які полюбляють дно водойм та глибокі ділянки. Цей вид вважають найбільшою прісноводною рибою Європи, яка здатна «поглину» усю іншу фауну водойм. Тіло «вусанів» голе та не має луски, вкрите шаром слизу. Соми сягають у довжину до 5 м та можуть важити 100 кг.