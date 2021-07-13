Злива у багатоповерхівці Черкас і буревій у Житомирі — фото і відео стихії

https://racurs.ua/ua/n157333-zlyva-u-bagatopoverhivci-cherkas-i-bureviy-u-jytomyri-foto-i-video-styhiyi.html

Ракурс

Сильна злива прокотилася Черкасами й завдала суттєвої шкоди: вітер ламав гілки на деревах, низку доріг й тротуарів підтоплено.

Відео потопу в одній з багатоповерхових житлових будинків міста оприлюднив мешканець Черкас Денис Колесник.

Окрім цього, стихія наробила лиха й у Житомирі. Там гроза також затопила вулиці, а буревій кидав дерева на автомобілі і зривав дахи. Внаслідок негоди одна людина постраждала — на чоловіка впало дерево. Буревій налетів на місто ввечері 12 липня. Тоді спека раптово змінилася шквальним вітром та грозою. В деяких мікрорайонах Житомира пройшов рясний град.

Як інформує прес-центр Держслужби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок ускладнення погодних умов були знеструмлені 130 населених пунктів у восьми областях. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Черкаська і Житомирська області.