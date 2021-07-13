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Ракурс
Злива у багатоповерхівці Черкас і буревій у Житомирі — фото і відео стихії

Злива у багатоповерхівці Черкас і буревій у Житомирі — фото і відео стихії

13 лип 2021, 10:03
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Сильна злива прокотилася Черкасами й завдала суттєвої шкоди: вітер ламав гілки на деревах, низку доріг й тротуарів підтоплено.

Відео потопу в одній з багатоповерхових житлових будинків міста оприлюднив мешканець Черкас Денис Колесник.

Окрім цього, стихія наробила лиха й у Житомирі. Там гроза також затопила вулиці, а буревій кидав дерева на автомобілі і зривав дахи. Внаслідок негоди одна людина постраждала — на чоловіка впало дерево. Буревій налетів на місто ввечері 12 липня. Тоді спека раптово змінилася шквальним вітром та грозою. В деяких мікрорайонах Житомира пройшов рясний град.

Як інформує прес-центр Держслужби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок ускладнення погодних умов були знеструмлені 130 населених пунктів у восьми областях. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Черкаська і Житомирська області.

Джерело: Ракурс


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