Популярна вакцина від коронавірусу викликає рідкісне захворювання

Вакцина від коронавірусу. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157334-populyarna-vakcyna-vid-koronavirusu-vyklykaie-ridkisne-zahvoruvannya.html

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Вакцина від коронавірусу Johnson&Johnson підвищує ризик рідкісного автоімунного захворювання — синдрому Гієна-Барре. Під час нього імунна система атакує нерви.

Такі висновки зробило Управління контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA). Про це повідомляє The Washington Post.

У США ввели 12,8 млн доз цієї вакцини й такий синдром виявили приблизно у 100 випадках, один з яких став летальним. Причому у 95% пацієнтів спостерігалися серйозні симптоми, що потребували госпіталізації.

Захворювання найчастіше вражало чоловіків старших 50 років, вони скаржилися на здоров’я зазвичай через два тижні після вакцинації. Більшість людей повністю одужує від синдрому Гієна-Баре.

Компанія Johnson&Johnson виробляє вакцину від COVID-19 для США. Препарат також надходить до інших країн за програмою зовнішньої допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19. Україна минулого тижня офіційно зареєструвала вакцину Johnson&Johnson для екстреного застосування.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Таїланді проходитиме одразу двома різними вакцинами. Препарати «міксуватимуть» для того, аби підвищити захист від нових мутацій інфекції. Так званий «коктейль» робитимуть на основі препаратів AstraZeneca і Sinovac.

Джерело: The Washington Post