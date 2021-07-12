«Коктейль» із вакцин Sinovac і AstraZeneca змішають у Таїланді. Фото: istock

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Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Таїланді проходитиме одразу двома різними вакцинами. Препарати «міксуватимуть» для того, аби підвищити захист від нових мутацій інфекції.

Так званий «коктейль» робитимуть на основі препаратів AstraZeneca і Sinovac. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) Таїланду, передає Reuters.

Повідомляється, що другу дозу препаратом AstraZeneca отримають ті, кого спершу щепили Sinovac. У такий спосіб у країні намагатимуться запобігти поширенню штаму «Дельта» й підвищити імунітет проти хвороби.

Такий експеримент стане першим публічним поєднанням китайської вакцини з препаратом, розробленим на Заході. Медичні працівники, які вже повністю вакциновані Sinovac, також отримають третю бустерну дозу. Як бустерну дозу планують використати або вакцину виробника AstraZeneca, або мРНК-вакцини, такі як Pfizer. Третю бустерну дозу введуть через місяць після другого щеплення препаратом Sinovac.

Таке рішення в Таїланді ухвалили після того, як з’ясувалося, що 618 медичних працівників із 677 тис. 348 співробітників, які отримали дві дози Sinovac, підхопили коронавірус із квітня по липень. Тоді одна медсестра померла, а інший медичний працівник перебуває в критичному стані.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що планові щеплення проти інших хвороб можна робити через 28 днів після другої дози вакцини від коронавірусу. За необхідності інтервал можна скоротити до 14 днів. Також вакцинацію проти COVID-19 можна провести через 14 днів після щеплення проти інших інфекційних хвороб.

Джерело: Reuters