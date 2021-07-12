Суд у Парижі оголосив вирок у справі про право на богохульство. Фото: depositphotos

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Паризький суд минулого тижня оголосив вирок у так званій «справі Міли» — найрезонанснішій у Франції справі щодо кібербулінгу і «права на богохульство».

Подробиці розповіла суддя від України в ЄСПЛ Анна Юдківська на сторінці у Facebook.

В січні 2020 року 16-річна Міла опублікувала в Instagram відео, де розповіла про образу з боку чоловіка, який із посиланням на релігію висловився щодо її сексуальної орієнтації.

Твоя релігія — лайно, — відповіла Міла, після чого стала об'єктом шаленого потоку ненависті, погроз смерті та зґвалтування.

Через десять місяців у відповідь на погрози інтернет-користувачів дівчина зняла нові відео з критикою ісламу. Інколи їй надходило навіть по 100 тис. погроз за день. Мілі надсилали знімки, де її голову фотошопили замість Самуеля Паті — вчителя історії та географії, якому відрубали голову восени 2020 року.

З того часу дівчина жила в укритті під цілодобовим захистом поліції. Одночасно із порушеним соціальним життям, закінчилося і навчання Міли — її змусили покинути ліцей з міркувань безпеки.

Коли ви будете читати ці рядки… Я не знаю, чи буду я ще жива. Починається новий день. А разом з ним нові погрози потрапляють в мій телефон, — починає вона свою книгу «Я — ціна вашої свободи», видану цього червня.

Думки громадськості розділилися. В соціальних мережах деякі користувачі підтримали дівчину та право на свободу вираження поглядів хештегом #JeSuisMila. Інші заявили, що беруть участь у боротьбі з ісламофобією під хештегом #JeNeSuisPasMila.

Колишній міністр та кандидат у президенти Сеголен Руаяль висловилася проти того, щоб «дівчинка-підліток, якій не вистачає поваги, була зведена як зразок свободи слова».

Закон чіткий: ми маємо право на богохульство, критику та карикатури на релігію, — нагадав президент Франції Еммануель Макрон.

В листопаді 2020 року прокуратура відкрила перше провадження проти Міли за «розпалювання ненависті до групи людей через їхню належність до раси або певної релігії». Його було закрито в кінці січня 2021 року.

Слідство показало, що її висловлювання «незалежно від їхнього обурливого тону» мали «єдину мету висловити особисту думку щодо релігії без вимагання ненависті чи насильства проти фізичних осіб».