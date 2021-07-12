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Ракурс
Суд у Парижі оголосив вирок у справі про право на богохульство. Фото: depositphotos

Твоя релігія — лайно. Суд у Парижі закрив справу про право на богохульство

12 лип 2021, 17:23
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Паризький суд минулого тижня оголосив вирок у так званій «справі Міли» — найрезонанснішій у Франції справі щодо кібербулінгу і «права на богохульство».

Подробиці розповіла суддя від України в ЄСПЛ Анна Юдківська на сторінці у Facebook.

В січні 2020 року 16-річна Міла опублікувала в Instagram відео, де розповіла про образу з боку чоловіка, який із посиланням на релігію висловився щодо її сексуальної орієнтації.

Твоя релігія — лайно, — відповіла Міла, після чого стала об'єктом шаленого потоку ненависті, погроз смерті та зґвалтування.

Через десять місяців у відповідь на погрози інтернет-користувачів дівчина зняла нові відео з критикою ісламу. Інколи їй надходило навіть по 100 тис. погроз за день. Мілі надсилали знімки, де її голову фотошопили замість Самуеля Паті — вчителя історії та географії, якому відрубали голову восени 2020 року.

З того часу дівчина жила в укритті під цілодобовим захистом поліції. Одночасно із порушеним соціальним життям, закінчилося і навчання Міли — її змусили покинути ліцей з міркувань безпеки.

Коли ви будете читати ці рядки… Я не знаю, чи буду я ще жива. Починається новий день. А разом з ним нові погрози потрапляють в мій телефон, — починає вона свою книгу «Я — ціна вашої свободи», видану цього червня.

Думки громадськості розділилися. В соціальних мережах деякі користувачі підтримали дівчину та право на свободу вираження поглядів хештегом #JeSuisMila. Інші заявили, що беруть участь у боротьбі з ісламофобією під хештегом #JeNeSuisPasMila.

Колишній міністр та кандидат у президенти Сеголен Руаяль висловилася проти того, щоб «дівчинка-підліток, якій не вистачає поваги, була зведена як зразок свободи слова».

Закон чіткий: ми маємо право на богохульство, критику та карикатури на релігію, — нагадав президент Франції Еммануель Макрон.

В листопаді 2020 року прокуратура відкрила перше провадження проти Міли за «розпалювання ненависті до групи людей через їхню належність до раси або певної релігії». Його було закрито в кінці січня 2021 року.

Слідство показало, що її висловлювання «незалежно від їхнього обурливого тону» мали «єдину мету висловити особисту думку щодо релігії без вимагання ненависті чи насильства проти фізичних осіб».

Джерело: Ракурс


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