Твоя религия – дерьмо. Суд в Париже закрыл дело о праве на богохульство. Фото: depositphotos

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Парижский суд на прошлой неделе объявил приговор по так называемому «делу Милы» — самом резонансном во Франции деле о кибербуллинге и «праве на богохульство».

Подробности рассказала судья от Украины в ЕСПЧ Анна Юдковская на странице в Facebook.

В январе 2020 года 16-летняя Мила опубликовала в Instagram видео, где рассказала об оскорблении со стороны мужчины, который со ссылкой на религию высказался относительно ее сексуальной ориентации.

Твоя религия — дерьмо, — ответила Мила, после чего стала объектом огромного потока ненависти, угроз смерти и изнасилования.

Через десять месяцев в ответ на угрозы интернет-пользователей девушка сняла новые видео с критикой ислама. Иногда ей поступало даже по 100 тыс. угроз в день. Миле присылали снимки, где ее голову фотошопили вместо Самуэля Пати — учителя истории и географии, которому отрубили голову осенью 2020 года.

С тех пор девушка жила в укрытии под круглосуточной защитой полиции. Одновременно с нарушенным социальной жизнью, закончилось и обучение Милы — ее заставили покинуть лицей из соображений безопасности.

Когда вы будете читать эти строки… Я не знаю, буду ли я еще жива. Начинается новый день. А вместе с ним новые угрозы попадают в мой телефон, — начинает она свою книгу «Я — цена вашей свободы», изданную в июне.

Мнения общественности разделились. В социальных сетях некоторые пользователи поддержали девушку и право на свободу выражения взглядов хэштегом #JeSuisMila. Другие заявили, что участвуют в борьбе с исламофобией под хэштегом #JeNeSuisPasMila.

Бывший министр и кандидат в президенты Сеголен Руаяль высказалась против того, чтобы «девочка-подросток, которой не хватает уважения, была возведена как образец свободы слова».

Закон говорит четко: мы имеем право на богохульство, критику и карикатуры на религию, — напомнил президент Франции Эммануэль Макрон.

В ноябре 2020 года прокуратура открыла первое производство против Милы за «разжигание ненависти к группе людей за их принадлежность к расе или определенной религии». Оно было закрыто в конце января 2021 года.

Следствие показало, что ее высказывания «независимо от их возмутительного тона» имели «единую цель выразить личное мнение относительно религии без предъявления ненависти или насилия против физических лиц».