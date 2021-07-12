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Ракурс
Твоя религия – дерьмо. Суд в Париже закрыл дело о праве на богохульство. Фото: depositphotos

Твоя религия — дерьмо. Суд в Париже закрыл дело о праве на богохульство

12 июл 2021, 17:23
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Парижский суд на прошлой неделе объявил приговор по так называемому «делу Милы» — самом резонансном во Франции деле о кибербуллинге и «праве на богохульство».

Подробности рассказала судья от Украины в ЕСПЧ Анна Юдковская на странице в Facebook.

В январе 2020 года 16-летняя Мила опубликовала в Instagram видео, где рассказала об оскорблении со стороны мужчины, который со ссылкой на религию высказался относительно ее сексуальной ориентации.

Твоя религия — дерьмо, — ответила Мила, после чего стала объектом огромного потока ненависти, угроз смерти и изнасилования.

Через десять месяцев в ответ на угрозы интернет-пользователей девушка сняла новые видео с критикой ислама. Иногда ей поступало даже по 100 тыс. угроз в день. Миле присылали снимки, где ее голову фотошопили вместо Самуэля Пати — учителя истории и географии, которому отрубили голову осенью 2020 года.

С тех пор девушка жила в укрытии под круглосуточной защитой полиции. Одновременно с нарушенным социальной жизнью, закончилось и обучение Милы — ее заставили покинуть лицей из соображений безопасности.

Когда вы будете читать эти строки… Я не знаю, буду ли я еще жива. Начинается новый день. А вместе с ним новые угрозы попадают в мой телефон, — начинает она свою книгу «Я — цена вашей свободы», изданную в июне.

Мнения общественности разделились. В социальных сетях некоторые пользователи поддержали девушку и право на свободу выражения взглядов хэштегом #JeSuisMila. Другие заявили, что участвуют в борьбе с исламофобией под хэштегом #JeNeSuisPasMila.

Бывший министр и кандидат в президенты Сеголен Руаяль высказалась против того, чтобы «девочка-подросток, которой не хватает уважения, была возведена как образец свободы слова».

Закон говорит четко: мы имеем право на богохульство, критику и карикатуры на религию, — напомнил президент Франции Эммануэль Макрон.

В ноябре 2020 года прокуратура открыла первое производство против Милы за «разжигание ненависти к группе людей за их принадлежность к расе или определенной религии». Оно было закрыто в конце января 2021 года.

Следствие показало, что ее высказывания «независимо от их возмутительного тона» имели «единую цель выразить личное мнение относительно религии без предъявления ненависти или насилия против физических лиц».

Источник: Ракурс


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