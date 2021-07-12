СНБО едет с «гастролями» в регионы

Алексей Данилов. Фото: пресс-служба СНБО

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые проведет выездное заседание уже в эту пятницу, 16 июля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что заседание пройдет за пределами Киева по инициативе президента. Об этом он рассказал во время брифинга.

По словам Данилова, президент Владимир Зеленский принял решение о переносе СНБО в один из областных центров. Какой именно областной центр станет местом для заседания, пока неизвестно, но Данилов пообещал назвать место проведения уже завтра.

Он отметил, что повестка дня уже составлена президентом. В частности, уже известно, что во время заседания будет рассмотрен вопрос, которые будут касаться региона, где состоится собрание.

Будут рассматриваться вопросы непосредственно этого региона и вопросы, которые актуальны сегодня для нашей страны. В повестку дня войдут вопросы по национальной безопасности, НАТО и санкционной политике, — добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее мы сообщали, что заседания СНБО в 2021 году начали привлекать больше внимания у граждан и прессы. 19 февраля СНБО ввел санкции на три года против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе и главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко (за финансирование терроризма).

Уже 19 марта СНБО ввел санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова и еще 25 бывших чиновников. 4 апреля президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно топ-контрабандистов, а 14 мая СНБО принял решение о санкциях против 557 человек, которые считаются «ворами в законе».