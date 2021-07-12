В ОРДЛО заблокировали выезд на контролируемые Киевом территории, скриншот видео

https://racurs.ua/n157314-v-ordlo-zablokirovali-vyezd-na-kontroliruemye-kievom-territorii-video.html

Ракурс

На Донбассе полноценно работает только один контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ). Речь идет о КПВВ в Станице Луганской.

Остальные шесть пунктов пропуска на линии разграничения функционируют неполноценно — либо закрыты, либо работают в ограниченном временном режиме.

В штабе операции Объединенных сил (ООС) рассказали, что с украинской стороны пункты пропуска открыты ежедневно с 8.00 до 16.00, но оккупанты полностью заблокировали дорожные коридоры через КПВВ в Счастье, Золотом, Майорском, Марьинке и Гнутово. В Новотроицком боевики разблокируют движение для отдельных категорий граждан дважды в неделю.

«Ракурс» сообщал, что 17 июня Украина отменила обязательные ПЦР-тесты на коронавирус и самоизоляцию для жителей оккупированных территорий Донбасса, следующих на контролируемые территории.