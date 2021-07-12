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Ракурс
В ОРДЛО заблокували виїзд на контрольовані Києвом території, скріншот відео

В ОРДЛО заблокували виїзд на контрольовані Києвом території (ВІДЕО)

12 лип 2021, 16:48
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На Донбасі повноцінно працює тільки один контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ). Йдеться про КПВВ у Станиці Луганській.

Решта шість пунктів пропуску на лінії розмежування функціонують не повноцінно — або закриті, або працюють в обмеженому часовому режимі.

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) розповіли, що з української сторони пункти пропуску відкриті щодня з 8.00 до 16.00, але окупанти повністю заблокували дорожні коридори через КПВВ у Щасті, Золотому, Майорському, Мар’їнці та Гнутовому. У Новотроїцькому бойовики розблокують рух для окремих категорій громадян двічі на тиждень.

«Ракурс» повідомляв, що 17 червня Україна скасувала обов’язкові ПЛР-тести на коронавірус і самоізоляцію для жителів окупованих територій Донбасу, які прямують на контрольовані території.

Джерело: Ракурс


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