В ОРДЛО заблокували виїзд на контрольовані Києвом території, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n157314-v-ordlo-zablokuvaly-vyyizd-na-kontrolovani-kyievom-terytoriyi-video.html

Ракурс

На Донбасі повноцінно працює тільки один контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ). Йдеться про КПВВ у Станиці Луганській.

Решта шість пунктів пропуску на лінії розмежування функціонують не повноцінно — або закриті, або працюють в обмеженому часовому режимі.

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) розповіли, що з української сторони пункти пропуску відкриті щодня з 8.00 до 16.00, але окупанти повністю заблокували дорожні коридори через КПВВ у Щасті, Золотому, Майорському, Мар’їнці та Гнутовому. У Новотроїцькому бойовики розблокують рух для окремих категорій громадян двічі на тиждень.

«Ракурс» повідомляв, що 17 червня Україна скасувала обов’язкові ПЛР-тести на коронавірус і самоізоляцію для жителів окупованих територій Донбасу, які прямують на контрольовані території.