Погода на завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157313-speka-na-kurortah-i-proholoda-v-karpatah-pogoda-na-13-lypnya-karta.html

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Погода в Україні 13 липня очікується спекотна та дощова, грози вдарять у Карпатах та на півдні. В інших регіонах прогнозується спека. Температура повітря досягне позначки +32°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +27° до +32°. Ночі цієї доби будуть теплими. Вітер обіцяють східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 13 липня прогнозується дощова та спекотна. Вночі температура повітря опуститься до позначки +18°, а вдень триматиметься на рівні від +30° до +32° тепла.

Погода в Харкові очікується сонячна, без опадів. Температура повітря вночі досягне позначки від +17° до +19°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +32°.

Погодні умови в Одесі будуть спекотними, подекуди вдарятимуть короткочасні грози. Повітря вдень прогріється до +31°, вночі стовпчики термометрів покажуть +21°.

Погода у Львові стане дещо прохолоднішою. Температурні показники будуть такими: уночі +16…+18° тепла, а вдень +37…+28° тепла.

Погода в Карпатах 13 липня раптово зміниться — у гірській місцевості стане прохолодніше після тривалої спеки. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +15° до +17° тепла, а вдень температура сягне +29° тепла за Цельсієм.

Біля пляжів Одеської області морська вода прогріється до +24°, в Херсонській області до +24,4°, на Кінбурнській косі до +26°. У Чорноморську температура повітря вдень сягатиме від +30° до +34°. На Кінбурнській косі повітря вдень прогріється до +31°, а вночі складе +26°.

Температура морської води біля пляжів Азовського моря +26…+27°. У Генічеську найспекотнішим днем цього тижня буде 18 липня — до +34°, вночі +23°. 13 липня може пройти дощ з грозою. У Бердянську вдень +30…+33°, вночі до +26°.

Геомагнітна обстановка в Україні 13 липня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в липні 2021 року прогнозується спекотна із середньою температурою 20−25° тепла, у горах буде 13−18° вище нуля. Місячна кількість опадів очікується 34−91 мм, у Карпатах та місцями на Прикарпатті — 103−155 мм, що не перевищує кліматичну норму.