Погода на завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/n157313-jara-na-kurortah-i-prohlada-v-karpatah-pogoda-na-13-iulya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 13 июля ожидается жаркая и дождливая, грозы ударят в Карпатах и на юге. В других регионах прогнозируется жара. Температура воздуха достигнет отметки +32°.

Днем столбики термометров покажут от +27° до +32°. Ночи в эти сутки будут теплыми. Ветер обещают западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 13 июля прогнозируется дождливая и жаркая. Ночью температура воздуха опустится до отметки +18°, а днем будет держаться на уровне от +30° до +32° тепла.

Погода в Харькове ожидается солнечная, без осадков. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +17° до +19°, а днем столбики термометра застынут на уровне +32°.

Погодные условия в Одессе будут жаркими, местами ударят кратковременные грозы. Воздух днем прогреется до +31°, ночью столбики термометров покажут +21°.

Погода во Львове станет несколько прохладнее. Температурные показатели будут следующими: ночью +16…+18° тепла, а днем +37… +28° тепла.

Погода в Карпатах 13 июля внезапно изменится — в горной местности станет прохладнее после длительной жары. Столбики термометров в темное время суток покажут от +15° до +17° тепла, а днем температура достигнет +29° тепла по Цельсию.

У пляжей на Одесчине морская вода прогреется до +24°, в Херсонской области до +24,4 °, на Кинбурнской косе до +26°. В Черноморске температура воздуха днем достигнет от +30° до +34°. На Кинбурнской косе температура воздуха днем прогреется до +31°, а ночью составит +26°.

Температура морской воды у пляжей Азовского моря ожидается +26…+27°. В Геническе жарким днем на этой неделе будет 18 июля — до +34°, ночью +23°. 13 июля может пройти дождь с грозой. В Бердянске днем +30…+33°, ночью до +26°.

Геомагнитная обстановка в Украине 13 июля ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в июле 2021 года прогнозируется жаркая со средней температурой 20−25° тепла, в горах будет 13−18° выше нуля. Месячное количество осадков ожидается 34−91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье — 103−155 мм, что не превышает климатическую норму.