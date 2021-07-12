Коли можна вакцинуватися від інших хвороб після COVID-щеплення. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n157312-koly-mojna-vakcynuvatysya-vid-inshyh-hvorob-pislya-covid-scheplennya.html

Ракурс

Планові щеплення проти інших хвороб можна робити через 28 днів після другої дози вакцини від коронавірусу. В разі потреби інтервал можна скоротити до 14 днів.

Також вакцинацію проти COVID-19 можна провести через 14 днів після щеплення проти інших інфекційних хвороб. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Ці рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями. Її можна робити незалежно від часу отримання щеплення від COVID-19. При цьому обидві дози вакцини від коронавірусу зараховуються, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Україні збільшили термін між першою та повторною вакцинацією від коронавірусу. Таке рішення аргументували дослідженням ВООЗ про те, що найбільша ефективність повторної вакцинації настає на 8−12 тиждень.