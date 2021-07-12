Зустріч Зеленського і міністра оборони Німеччини назвали вигадкою Росії

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n157311-zustrich-zelenskogo-i-ministra-oborony-nimechchyny-nazvaly-vygadkou-rosiyi.html

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Володимир Зеленський, президент України, не мав зустрічатися з міністром оборони Німеччини — ця зустріч не передбачалася й не планувалася в межах візиту українського лідера до ФРН.

Інформацію про нібито скасування зустрічі поширили російські ЗМІ. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в коментарі «Лівому берегу».

Ця зустріч не передбачалася. Фейкову інформацію про скасування німецькою стороною так званої зустрічі Зеленського із міністром оборони Німеччини розповсюдили російські медіа під час візиту президента України до ФРН, — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зустріч президента України Володимира Зеленського, який перебуває з візитом у Німеччині, та міністра оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, була скасована. При цьому причину скасування зустрічі не називали.

Джерело: Лівий берег