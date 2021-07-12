На майнінг біткоїнів працює 124-річна гідроелектростанція в США. Фото: depositphotos.com

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На майнінг біткоїнів почала працювати гідроелектростанція в США. Вона є однією з найстаріших американських ГЕС і була побудована в 1897 році.

У 1980-х роках гідроелектростанцію планували закрити, але замість цього компанія Albany Engineering Corp взяла її в оренду на 40 років і перетворила в музейний комплекс. Про це пише TechSpot.

Зараз гідроелектростанцію використовують для майнінгу біткоїнів. Енергію виробляють сім турбін загальною потужністю близько п’яти мегават — це оригінальне обладнання, яке не змінювалося з 1897 року.

Виявилося, що майнінг біткоїнів приносить близько дев’яти центів з кожного кіловата, тоді як продаж електрики в національну енергомережу — всього три центи.

Глава компанії купив з рук обладнання для майнінгу і розмістив його в будівлі ГЕС. За його словами, це «найкращий спосіб генерації біткоїна», тому що гідроенергія повністю оновлюється та екологічно чиста.

Біткоїни відразу продають — у компанії вважають криптовалюти ненадійним засобом накопичення через постійну нестабільність їхнього курсу.

Нагадаємо, криптовалюту підпільно добували у колишньому приміщенні «Вінницяобленерго», здійснюючи незаконний відбір великих обсягів електроенергії.

Джерело: TechSpot