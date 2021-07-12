Пам'ятник дружбі з РФ. Фото: Фрайкор

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Ракурс

Курйозний випадок стався на Харківщині. Нардепи від «Опозиційної платформи — За життя» (ОПЗЖ) встановили камінь, який символізує дружні стосунки між Україною та Росією.

Пам’ятка не простояла й години — її розтрощили невідомі. Відповідні фото оприлюднила організація «Фрайкор» на своїй сторінці у Facebook.

Одіозний Лесик вчергове намагається відновити дружбу з російським народом. Невідомі патріоти ще швидше показують йому, що він недоцільно використовує медведчуківські гроші, — написали в організації.

Відомо, що пам’ятку встановив депутат Харківської міськради та член партії ОПЗЖ Андрій Лесик за власні кошти. Камінь знаходиться в селі Руська Лозова. На цей момент споруду вже розтрощили сокирою та повалили на землю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народні депутати від «Опозиційної платформи — за життя» поставили пам’ятний камінь у Харківській області. Політики відзначили, що це символ «дружби» між російським і українським народами.