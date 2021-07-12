Ракурсhttps://racurs.ua/
Памятник дружбе с Россией. Фото: Фрайкор
Памятник «дружбе» с РФ простоял всего час (ФОТО)https://racurs.ua/n157309-pamyatnik-drujbe-s-rf-prostoyal-vsego-chas-foto.htmlРакурс
Курьезный случай произошел на Харьковщине. Нардепы от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) установили камень, символизирующий дружеские отношения между Украиной и Россией.
Памятник не простоял и часа — его разбили неизвестные. Соответствующие фото обнародовала организация «Фрайкор» на своей странице в Facebook.
Одиозный Лесик в очередной раз пытается восстановить дружбу с русским народом. Неизвестные патриоты еще быстрее показывают ему, что он нецелесообразно использует медведчуковские деньги, — написали в организации.
Известно, что памятник установил депутат Харьковского горсовета и член партии ОПЗЖ Андрей Лесик за собственные средства. Камень находится в селе Русская Лозовая. На данный момент монумент уже разбили топором и повалили на землю.
Напомним, ранее мы сообщали, что народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» установили памятный камень в Харьковской области. Политики отметили, что это символ «дружбы» между российским и украинским народами.
.