Американский робот-океанограф проплыл от Сан-Франциско до Гавайев, скриншот видео

https://racurs.ua/n157308-12-tys-kv-km-robot-okeanograf-samostoyatelno-kartografiroval-v-tihom-okeane.html

Ракурс

Американское автономное исследовательское судно Surveyor компании Saildrone успешно осуществило свое первое исследовательское путешествие.

За 28 дней робот проплыл 4,2 тыс. км и нанес на карту более 11,8 тыс. кв. км океанического дна. Об этом сообщается на сайте компании.

Эта миссия стала доказательством эффективности концепции автономных роботов-океанографов, так что Saildrone планирует создать флот соответствующих судов для картографирования океанов Земли в течение следующих 10 лет.

Дело в том, что хотя на суше сегодня почти не осталось «белых пятен», дно океанов, которые покрывают 70% поверхности нашей планеты, более чем на 80% еще не изучено и не нанесено на карту.

Причиной этого является, в частности, дороговизна соответствующих океанических исследований — «традиционный» способ их осуществления предусматривает отправку крупных судов, строительство и эксплуатация которых требует немалых затрат.

Автономные роботы же значительно меньше и дешевле — Surveyor имеет длину 22 м и вашу 14 тонн и такой же сложный набор акустических инструментов, как и на больших кораблях. Его датчики способны «прощупывать» толщу воды на глубину до 7 тыс. м.

Ценные данные, которые он собирает, помогут решить проблемы, влияющие на наш мир, включая изменение климата, морские возобновляемые источники энергии, управление природными ресурсами и безопасность морского транспорта, — подчеркивают в компании.

Напомним, из полиции Нью-Йорка недавно «уволили» робота-пса Boston Dynamics. Дело в том, что этот необычный робот излишне пугал людей, впервые его видевших.