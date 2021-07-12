12 тыс. кв. км робот-океанограф самостоятельно картографировал в Тихом океанеhttps://racurs.ua/n157308-12-tys-kv-km-robot-okeanograf-samostoyatelno-kartografiroval-v-tihom-okeane.htmlРакурс
Американское автономное исследовательское судно Surveyor компании Saildrone успешно осуществило свое первое исследовательское путешествие.
За 28 дней робот проплыл 4,2 тыс. км и нанес на карту более 11,8 тыс. кв. км океанического дна. Об этом сообщается на сайте компании.
Эта миссия стала доказательством эффективности концепции автономных роботов-океанографов, так что Saildrone планирует создать флот соответствующих судов для картографирования океанов Земли в течение следующих 10 лет.
Дело в том, что хотя на суше сегодня почти не осталось «белых пятен», дно океанов, которые покрывают 70% поверхности нашей планеты, более чем на 80% еще не изучено и не нанесено на карту.
Причиной этого является, в частности, дороговизна соответствующих океанических исследований — «традиционный» способ их осуществления предусматривает отправку крупных судов, строительство и эксплуатация которых требует немалых затрат.
Автономные роботы же значительно меньше и дешевле — Surveyor имеет длину 22 м и вашу 14 тонн и такой же сложный набор акустических инструментов, как и на больших кораблях. Его датчики способны «прощупывать» толщу воды на глубину до 7 тыс. м.
Ценные данные, которые он собирает, помогут решить проблемы, влияющие на наш мир, включая изменение климата, морские возобновляемые источники энергии, управление природными ресурсами и безопасность морского транспорта, — подчеркивают в компании.
Напомним, из полиции Нью-Йорка недавно «уволили» робота-пса Boston Dynamics. Дело в том, что этот необычный робот излишне пугал людей, впервые его видевших.