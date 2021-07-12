Границу с Украиной Лукашенко «закрыл» не для всех

https://racurs.ua/n157307-granicu-s-ukrainoy-lukashenko-zakryl-ne-dlya-vseh.html

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В Беларуси пояснили заявление Александра Лукашенко о закрытии границы с Украиной. Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что для бизнеса, туризма и перемещения граждан препятствий нет.

Напомним, что 2 июля Лукашенко приказал пограничникам полностью закрыть границу с Украиной.

Глава дипломатии Минска Макей заявил для российского пропагандистского канала RT, что ограничения на границе не касаются бизнеса, туризма и перемещения граждан.

Что значит закрыли? То, что было сказано о закрытии границы, означает, что с учетом тех событий, которые случились в последние дни (что было показано по телевидению в последнее время) с оружием, организацией террористических актов анархистами и так далее… Все это заставляет нас пристальнее смотреть на охрану наших границ, — сказал Макей.

Он пояснил слова самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко о закрытии границы тем, что речь идет о «противодействии организованной преступности».

Это касается противодействия организованной преступности, попыток организовать террористические акты, — здесь мы будем принимать самые жесткие меры, — считает министр.

Ранее в Госпогранслужбе Украины отчитывались, что несмотря на заявление Лукашенко на границе с Беларусью отсутсвуют признаки ее перекрытия.

Лукашенко заявлял, что из Украины в его страну везут оружие.

Между тем 12 июля Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Европейский Союз может рассмотреть вопрос о приостановлении выдачи виз белорусским гражданам из-за увеличения нелегальной миграции из страны.