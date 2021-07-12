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Встречу Зеленского и министра обороны ФРГ отменили. Фото: ОП

Встречу Зеленского и министра обороны ФРГ отменили — детали

12 июл 2021, 15:18
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Встреча президента Украины Владимира Зеленского, находящегося с визитом в Германии, и министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменена.

При этом причина отмены встречи не указывается. Об этом 12 июля на брифинге в Берлине заявил представитель немецкого министерства.

Встреча была частью большой программы визита в правительстве ФРГ. Были перестановки, встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет, — отметил представитель ведомства.

Разговор президента Украины и министра обороны Германии должен был начаться около 14.00 по местному времени.

Как известно, Украина в переговорах с Германией неоднократно настаивала на передаче нашей стране летального оружия. В Берлине традиционно ответили отказом, мотивируя его необходимостью урегулировать конфликт на Донбассе. Также ФРГ с 2014 года наиболее активно в ЕС выступала против предоставления Киеву летального оружия и его компонентов.

Напомним, Зеленский во время своего визита в Берлин встретился с предполагаемым преемником Ангелы Меркель на посту канцлера Германии — премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, главой Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

Источник: Ракурс


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