В Кирилловке наблюдается нашествие комаров, фото:

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Нашествие комаров беспокоит отдыхающих в курортной Кирилловке Запорожской области.

Насекомых очень много и они залетают прямо в уши, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что комары донимают отдыхающим даже днем. От нашествия насекомых страдает не только Кирилловка, но и Бердянск и Арабатская стрелка. В то же время в Приморске ситуация несколько лучше.

Вероятно, увеличению количества насекомых способствовали регулярные дожди и влажная погода, ведь самки комаров откладывают яйца в воду, где впоследствии из них развиваются личинки.

Также, возможно, не принимаются меры для уменьшения количества этих насекомых — некоторые из отдыхающих отмечают, что в прошлом году комаров также было довольно много, но спустя некоторое время они исчезли.

Напомним, в конце июня стало известно, что в туристы в Кириловке также столкнулись с нашествием морских блох (плотоядных ракообразных размером 0,5−25 см) и медуз.

Источник: УНИАН