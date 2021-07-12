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В Кирилловке наблюдается нашествие комаров, фото:

На нашествия комаров жалуются туристы в курортной Кирилловке (ВИДЕО)

12 июл 2021, 15:04
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Нашествие комаров беспокоит отдыхающих в курортной Кирилловке Запорожской области.

Насекомых очень много и они залетают прямо в уши, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что комары донимают отдыхающим даже днем. От нашествия насекомых страдает не только Кирилловка, но и Бердянск и Арабатская стрелка. В то же время в Приморске ситуация несколько лучше.

Вероятно, увеличению количества насекомых способствовали регулярные дожди и влажная погода, ведь самки комаров откладывают яйца в воду, где впоследствии из них развиваются личинки.

Также, возможно, не принимаются меры для уменьшения количества этих насекомых — некоторые из отдыхающих отмечают, что в прошлом году комаров также было довольно много, но спустя некоторое время они исчезли.

Напомним, в конце июня стало известно, что в туристы в Кириловке также столкнулись с нашествием морских блох (плотоядных ракообразных размером 0,5−25 см) и медуз.

Источник: УНИАН


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