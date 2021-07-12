У Кирилівці спостерігається нашестя комарів, фото:

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Нашестя комарів дошкуляє відпочивальникам у курортній Кирилівці Запорізької області.

Комах дуже багато і вони залітають прямо у вуха, повідомляє агентство УНІАН з посиланням на очевидців.

Зазначається, що комарі дошкуляють відпочивальникам навіть удень. Від нашестя комах страждає не лише Кирилівка, але й Бердянськ та Арабатська стрілка. Водночас у Приморську ситуація дещо краща.

Ймовірно, збільшенню кількості комах посприяли регулярні дощі та волога погода, адже самки комарів відкладають яйця у воду, де згодом з них розвиваються личинки.

Також, можливо, не вживаються заходи для зменшення кількості цих комах — дехто з відпочивальників зазначає, що торік комарів також було досить багато, але через деякий час вони зникли.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що у туристи у Кирилівці також зіткнулися з нашестям морських бліх (м'ясоїдних ракоподібних розміром 0,5−25 см) та медуз.

Джерело: УНІАН