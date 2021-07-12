Знак «дружби» між Україною та РФ встановила ОПЗЖ під Харковом. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n157304-znak-drujby-mij-ukrayinou-ta-rf-vstanovyla-opzj-pid-harkovom-foto.html

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Народні депутати від «Опозиційної платформи — за життя» поставили пам’ятний камінь у Харківській області. Політики відзначили, що це символ «дружби» між російським і українським народами.

В черговий раз у Харкові відновлений пам’ятний знак дружби українського і російського народів. Цей знак знаходиться недалеко від кордону Росії та України, — написав депутат від ОПЗЖ Харківської міськради Андрій Лесик у Facebook.

При цьому він заявив, що у російського та українського народу одні цінності, духовність, культура та історичне коріння, що є «запорукою майбутнього процвітання наших народів», але «сучасна політика нас роз'єднує".

На фото видно, що пам’ятний знак — це шматок граніту з табличкою «Камінь дружби українського і російського народу», на ньому також вказана дата установки.

Нагадаємо, у Києві демонтують пам’ятний знак на честь «дружби» між столицями України та Росії. Його передадуть на зберігання до Голосіївської райдержадміністрації, щоб у майбутньому він став експонатом музею тоталітаризму.