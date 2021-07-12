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Знак «дружбы» между Украиной и РФ установила ОПЗЖ под Харьковом. Фото: ФБ

Знак «дружбы» между Украиной и РФ установила ОПЗЖ под Харьковом (ФОТО)

12 июл 2021, 14:47
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Депутаты от «Оппозиционной платформы — за жизнь» поставили памятный камень в Харьковской области. Политики отметили, что это символ «дружбы» между российским и украинским народами.

В очередной раз в Харькове восстановлен памятный знак дружбы украинского и российского народов. Этот знак находится недалеко от границы России и Украины, — написал депутат от ОПЗЖ Харьковского горсовета Андрей Лесик в Facebook.

При этом он заявил, что у российского и украинского народа одни ценности, духовность, культура и исторические корни, что является «залогом будущего процветания наших народов», но «современная политика нас разъединяет».

По фото видно, что памятный знак — это кусок гранита с табличкой «Камень дружбы украинского и русского народа», на нем также указана дата установки.

Напомним, в Киеве демонтируют памятный знак в честь «дружбы» между столицами Украины и России. Его передадут на хранение Голосеевской райгосадминистрации, чтобы в будущем он стал экспонатом музея тоталитаризма.

Источник: Ракурс


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