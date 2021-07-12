Зустріч Зеленського та міністра оборони ФРН скасували. Фото: ОП

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Зустріч президента України Володимира Зеленського, який перебуває з візитом у Німеччині, та міністра оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер скасована.

При цьому причина скасування зустрічі не вказується. Про це 12 липня на брифінгу в Берліні заявив представник німецького міністерства.

Зустріч була частиною великої програми візиту в уряді ФРН. Були перестановки, зустріч з міністром оборони не відбулася або не відбудеться, але додаткової інформації для вас у мене немає, — зазначив представник відомства.

Розмова президента України та міністра оборони Німеччини мала розпочатися близько 14.00 за місцевим часом.

Як відомо, Україна в переговорах з Німеччиною неодноразово наполягала на передачі нашій країні летальної зброї. У Берліні традиційно відповіли відмовою, мотивуючи її необхідністю врегулювати конфлікт на Донбасі. Також ФРН з 2014 року найактивніше в ЄС виступала проти надання Києву летальної зброї та її компонентів.

Нагадаємо, Зеленський під час свого візиту до Берліна зустрівся з ймовірним наступником Ангели Меркель на посаді канцлера Німеччини — прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.