Кордон з Україною Лукашенко закрив не для всіх, фото — ЄП

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У Білорусі пояснили заяву Олександра Лукашенка про закриття кордону з Україною. Очільник МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що для бізнесу, туризму та переміщення громадян перешкод немає.

Нагадаємо, що 2 липня Олександр Лукашенко наказав прикордонникам повністю закрити кордон з Україною.

Очільник дипломатії Мінська Макей заявив російському пропагандистському каналу RT, що обмеження на кордоні не стосуються бізнесу, туризму та переміщення громадян.

Що значить закрили? Те, що було сказано про закриття кордону, означає, що з урахуванням тих подій, які мали місце останніми днями (що було показано по телебаченню останнім часом) зі зброєю, організацією терористичних актів анархістами і так далі… Все це змушує нас пильніше дивитися на охорону наших кордонів, — сказав Макей.

Він пояснив слова самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка про закриття кордону тим, що йдеться про «протидію організованій злочинності».

Це стосується протидії організованій злочинності, спроб організувати тут терористичні акти, — тут ми будемо вживати найжорсткіших заходів, — вважає міністр.

Раніше в Держприкордонслужбі України звітували, що попри заяву Лукашенка на кордоні з Білоруссю немає жодних ознак його перекриття.

Лукашенко заявляв, що з України в його країну везуть зброю.

Тим часом 12 липня Єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що Європейський Союз може розглянути питання про призупинення видачі віз білоруським громадянам через збільшення нелегальної міграції з країни.