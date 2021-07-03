У ДПСУ відреагували на слова Лукашенка, фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n156943-prykordonnyky-nazvaly-kilkist-vyyavlenoyi-zbroyi-reakciya-na-zayavu-lukashenka.html

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У Держприкордонслужбі України (ДПСУ) назвали кількість затриманої на кордоні з Білоруссю зброї. Так у відомстві відреагували на нещодавню резонансну заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, котрий заявив про намір перекрити кордон через нібито значні обсяги контрабанди зброї з України.

Загалом з початку 2021 року на українсько-білоруському кордоні прикордонники запобігли незаконному перевезенню через кордон 27 одиниць зброї. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що серед цього переліку:

12 одиниць мисливської зброї;

13 одиниць холодної зброї;

одна одиниця газової зброї;

одна одиниця пневматичної зброї.

При цьому — жодної вогнепальної, — наголошують у ДПСУ.

У відомстві додають, що за аналогічний період 2020 року на кордоні з Білоруссю затримали на шість одиниць зброї більше.

У ДПСУ наголошують, що, за наявними даними, у білоруських прикордонників на суміжній ділянці кордону відповідні показники ще нижчі — за п’ять місяців 2021 року загалом на кордоні з Україною вони затримали лише чотири одиниці зброї та 10 боєприпасів.

Тож, усі заяви білоруських політиків про потоки контрабанди зброї з України — безпідставні. Навпаки, з серпня минулого року українські прикордонники на кордоні з Білоруссю несуть службу у посиленому режимі, що сприяло зменшенню протиправної діяльності на цій ділянці, — резюмують у відомстві.

Нагадаємо, США вже відреагували на заяву Лукашенка про закриття кордону з Україною через нібито «потік зброї».