Через коронавірус змінили церемонію відкриття Олімпіади в Токіо

У Токіо невдовзі розпочнуться Олімпійські ігри, фото: «Яндекс.Дзен»

https://racurs.ua/ua/n156942-cherez-koronavirus-zminyly-ceremoniu-vidkryttya-olimpiady-i-tokio.html

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Епідемія коронавірусу спонукала організаторів Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо змінити розклад основних церемоній.

Про це повідомляє японське видання NHK.

Так, церемонія відкриття Олімпіади 23 липня розпочнеться о 20.00 за місцевим часом і завершиться о 23.30, замість 23.00, як було заплановано раніше. Причина продовження тривалості церемонії — необхідність забезпечити соціальне дистанціювання між спортсменами під час параду делегацій.

А от церемонія закриття, яка відбудеться 8 серпня, навпаки — буде скорочена на 30 хвилин (з 20.00 до 22.30 за місцевим часом), а також спрощена. Цю церемонію вирішили спростити, оскільки на ній очікується менша кількість спортсменів через обмеження періоду їх перебування в Олімпійському селищі.

Церемонія відкриття Паралімпійських ігор буде проходити без змін — з 20.00 до 23.00. Церемонію закриття Паралімпіади скоротять на 30 хвилин — на ній також очікується участь меншої кількості спортсменів.

Нагадаємо, медики побоюються, що Олімпійські ігри в Токіо можуть призвести до появи нового небезпечного штаму коронавірусу.

Джерело: NHK