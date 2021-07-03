В Україні 4 липня очікуються короткочасні дощі та грози, фото:

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Погода в Україні 4 липня продовжить залишатися нестійкою, з короткочасними дощами та грозами.

Температура повітря дещо відрізнятиметься, залежно від регіону: на заході буде трохи прохолодніше, а от жителів півдня та сходу очікує справжня спека. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вночі у західних, східних та південно-східних областях, вдень загалом в Україні — грози. Крім того, вдень у більшості південних та центральних областей подекуди очікуються град та шквали 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Погода у Києві 4 липня буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Температура повітря вночі становитиме +16…+18°, вдень — +26…+28°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде дощовою, можливі грози, вдень також можливий град (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі та вранці видимість погіршуватимуть слабкі тумани. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +15…+17°, вдень — піднімуться до +21…+23°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Термометри вночі покажуть +17…+19°, вдень — +26…+28°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі буде з дощами вдень та вночі, можливі грози. Вночі температура повітря становитиме +17…+19°, вдень — +26…+28°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові 4 липня передбачає мінливу хмарність та короткочасні дощі вдень та вночі (вночі — місцями значні). Можливі грози, вдень також можливий град та шквал 15−20 м/с. Синоптики прогнозують температуру повітря +17…+19° вночі та +29…+31° вдень. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті передбачає дощі вдень та вночі. Очікується температура повітря +14…+16° вночі та +21…+23° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 4 липня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.