В Украине 4 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы, фото:

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Погода в Украине 4 июля продолжит оставаться неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами.

Температура воздуха будет несколько отличаться в зависимости от региона: на западе будет немного прохладнее, а вот жителей юга и востока ожидает настоящая жара. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ночью в западных, восточных и юго-восточных областях, днем в целом в Украине — грозы. Кроме того, днем в большинстве южных и центральных областей местами ожидаются град и шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве 4 июля будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +16…+18°, днем — +26…+28°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет дождливой, возможны грозы, днем также возможен град (I уровень опасности, желтый). Ночью и утром видимость будут ухудшать слабые туманы. Столбики термометров ночью опустятся до +15…+17°, днем — поднимутся до +21…+23°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Термометры ночью покажут +17…+19°, днем — +26…+28°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре будет с дождями днем и ночью, возможны грозы. Ночью температура воздуха составит +17…+19°, днем — +26…+28°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 4 июля предусматривает переменную облачность и кратковременные дожди днем и ночью (ночью — местами значительные). Возможны грозы, днем также возможен град и шквал 15−20 м/с. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +17…+19° ночью и +29…+31° днем. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье предусматривает дожди днем и ночью. Ожидается температура воздуха +14…+16° ночью и +21…+23° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 4 июля будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.