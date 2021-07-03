Из-за коронавируса изменили церемонию открытия Олимпиады в Токио

В Токио вскоре начнутся Олимпийские игры, фото: «Яндекс.Дзен»

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Ракурс

Эпидемия коронавируса побудила организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио изменить расписание основных церемоний.

Об этом сообщает японское издание NHK.

Так, церемония открытия Олимпиады 23 июля начнется в 20.00 по местному времени и завершится в 23.30, вместо 23.00, как было запланировано ранее. Причина продления церемонии — необходимость обеспечить социальное дистанцирование между спортсменами во время парада делегаций.

А вот церемония закрытия, которая состоится 8 августа, наоборот — будет сокращена на 30 минут (с 20.00 до 22.30 по местному времени), а также упрощена. Эту церемонию решили упростить, поскольку на ней ожидается меньшее количество спортсменов из-за ограничений периода их пребывания в Олимпийской деревне.

Церемония открытия Паралимпийских игр будет проходить без изменений — с 20.00 до 23.00. Церемонию закрытия Паралимпиады сократят на 30 минут — на ней также ожидается участие меньшего количества спортсменов.

Напомним, медики опасаются, что Олимпийские игры в Токио могут привести к появлению нового опасного штамма коронавируса.

Источник: NHK