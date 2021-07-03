В ГПСУ отреагировали на слова Лукашенко, фото: УНН

https://racurs.ua/n156943-pogranichniki-nazvali-kolichestvo-obnarujennogo-orujiya-reakciya-na-zayavlenie-lukashenko.html

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В Госпогранслужбе Украины (ГПСУ) назвали количество задержанного на границе с Беларусью оружия. Так в ведомстве отреагировали на недавнее резонансное заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил о намерении перекрыть границу из-за якобы значительных объемов контрабанды оружия из Украины.

Всего с начала 2021 года на украинско-белорусской границе пограничники предотвратили незаконную перевозку через границу 27 единиц оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что среди этого перечня:

12 единиц охотничьего оружия;

13 единиц холодного оружия;

одна единица газового оружия;

одна единица пневматического оружия.

При этом — никакого огнестрельного, — подчеркивают в ГПСУ.

В ведомстве добавляют, что за аналогичный период 2020 года на границе с Беларусью задержали на шесть единиц оружия больше.

В ГПСУ подчеркивают, что, по имеющимся данным, у белорусских пограничников на смежном участке границы соответствующие показатели еще ниже — за пять месяцев 2021 года всего на границе с Украиной они задержали только четыре единицы оружия и 10 боеприпасов.

Поэтому все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины — безосновательны. Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке, — резюмируют в ведомстве.

Напомним, США уже отреагировали на заявление Лукашенко о закрытии границы с Украиной из-за якобы «потока оружия».